Valim diz que deixará vida pública e Elmano tenta reverter: "Estamos conversando"

E seguiu: “Já estou mais de 20 anos na vida pública e, devido ao que passei com a perda da minha filha, acho que em um novo momento da vida, tenho que me dedicar à minha família. E feliz por estar vendo entregas reais e não falatórias”. A fala aconteceu nesta segunda-feira, 8, durante entrega da nova pavimentação de 24 quilômetros de estradas a moradores da zona rural de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

“Ele fica nesse negócio de sair da vida política, mas estou junto com vocês. Vamos conversar e não vamos deixar ele sair, porque o povo quer que ele fique. Não sei o caminho que Deus vai fazer, mas vai tocar no coração dele, porque o povo do Ceará precisa de Vitor Valim”, disse.

“Minha preocupação é continuar entregando para o povo, é só essa. Essas questões políticas eleitorais ficam para o povo decidir quem entregou e quem não entregou. Só sei de uma coisa, tem gente que está querendo voltar, teve a oportunidade e nunca fez”, alfinetou seus adversários. Os pré-candidatos José Gerardo Arruda e Naumi Amorim (PSD) são ex-prefeitos e se colocaram para concorrer novamente.

“Diferente do que esse projeto que eu quero que continue, que faço parte desse arco de aliança do governador Elmano de Freitas, do nosso senador Camilo, do Lula e, aqui, comigo. Eu quero é que tenha continuidade desses avanços. Não podemos retroceder”, finalizou.

Além de Elmano, Valim e vereadores do município, Catanho também participou do evento. Ele discursou no palco e protagonizou cena inusitada enquanto Valim concedia fala com a imprensa. O prefeito, ao ser questionado sobre as localidades que receberiam entregas semelhantes, disse estar com dificuldades para ler o papel com as informações e pediu a Catanho que lesse. O pré-candidato leu os bairros, errou uma pronúncia e foi corrigido pelo prefeito.