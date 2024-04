Catanho é exonerado do Governo do Ceará para disputar Prefeitura de Caucaia; Augusta assume

A informação da exoneração consta no Diário Oficial do Estado, na edição dessa segunda-feira, 8, publicada na manhã desta terça-feira, 9

Pré-candidato à Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho (PT) foi exonerado da Secretaria de Articulação Política do Governo do Ceará para estar apto à disputa à Prefeitura de Caucaia, para a qual foi escolhido pré-candidato pelo grupo liderado pelo pelo ministro Camilo Santana (PT) e pelo governador Elmano de Freitas (PT), aliados do prefeito da cidade, Vitor Valim (PSB). Para o posto foi nomeada a primeira suplente de senadora e ex-deputada estadual Augusta Brito (PT).

A informação da exoneração consta no Diário Oficial do Estado, na edição dessa segunda-feira, 8, publicada na manhã desta terça-feira, 9:

"O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, WALDEMIR CATANHO DE SENA JÚNIOR, do cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, integrante da estrutura organizacional da Secretaria da Articulação Política, a partir de 08 de abril de 2024. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08 de abril de 2024."