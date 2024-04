Área de litígio: Piauí rebate Ceará e acusa Estado de invadir 400 km² no território piauiense

O Estado do Piauí rebateu estudo do Ceará que apontava que piauienses estariam invadindo o território cearense, desrespeitando a divisão do sopé da Serra da Ibiapaba, que para o Ceará é tido como parte do Estado. O Piauí, no entanto, alega que, além dos 3 mil quilômetros que já são questionados na ação que corre no Supremo Tribunal Federal (STF), outros 400 km² também estaria sendo ocupados incorretamente.

É o que afirma Marcos Pereira da Silva, coordenador de estudos cartográficos da Secretaria de Planejamento do Piauí (Seplan-PI). Ele também é assessor técnico do Grupo de Estudo (GT) criado pela Procuradoria Geral do Estado do Piauí (PGE-PI) para acompanhar o processo.

Segundo ele, a movimentação cearense teria acontecido em meados do anos 2000, quando supostamente o Ceará teria avançado para dentro do Piauí em quatro partes "sem nenhum árbitro e sem decisão judicial".