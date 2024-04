Área de litígio: estudo do Ceará aponta que Piauí avançou sobre 50 km da Serra da Ibiapaba

PGE afirma que território seria do Ceará, mas não há interesse na reivindicação desse território por parte do Estado. Procuradoria defende ainda que o território reivindicado pelo Piauí é "claramente cearense"

“Nossa conclusão é que tudo que é elevado faz parte da Serra da Ibiapaba. Isso tem um limite oeste que é do Piauí e um leste que é no Ceará. Esse limite ocidental adentra 40 km a 50 km no interior do Piauí, ao contrário do que o Piauí tá dizendo, ele avançou nas terras cearenses”, diz Vanda Claudino Sales, uma das autoras do estudo.

Segundo a pesquisa, a fronteira demarcada entre os estados é definida, no limite oeste, pelo sopé — parte de um relevo mais próximo do plano —, da Serra da Ibiapaba. Essa inclinação adentra, em linha reta, 40 km a 50 km no interior do Piauí e não o contrário, conforme alega o estado. A área territorial total estimada é de 3.460 km².

Estudo divulgado nesta sexta-feira, 5, pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE), revelou que cerca de 50 quilômetros, em linha reta, do Estado do Piauí deveriam, em tese, pertencer ao Ceará e que a área reivindicada pelo Estado piauiense é “claramente cearense”. Apesar dos resultados, não há interesse na reivindicação desse território por parte do Ceará.

"O Estado do Ceará tem, como algo extremamente importante em sua defesa, o pertencimento. Nós não iremos postular o território do Estado do Piauí, porque nós entendemos que essa região do Estado do Piauí que está ocupada, e que pelos documentos da nota técnica, pertenciaram ao Estado do Ceará, estão sendo ocupados por piauienses. Nós não iriamos, diferentemente do que fez o Estado do Piauí, postular esse território", ressaltou ao O POVO .

Presente na divulgação, o procurador Rafael Machado de Moraes afirmou que não é do intuito do Ceará brigar por esse território em questão. A realização da pesquisa seria apenas para transparência e esclarecimento da população, que estaria “com medo”.

Sopé da Ibiapaba adentra 40 km a 50 km no interior do Piauí e não o contrário Crédito: Grupo de Trabalho do Litígio/PGE-CE

Sopé da Ibiapaba adentra 40 km a 50 km no interior do Piauí e não o contrário Crédito: Grupo de Trabalho do Litígio/PGE-CE

O estudo é de autoria da professora titular visitante da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e professora aposentada da Universidade Federal do Ceará (UFC), Vanda de Claudino Sales; do professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e Analista de Recursos Hídricos da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (COGERH), João Sílvio Dantas de Morais; e do analista de políticas públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e membro do Grupo de Trabalho Multidisciplinar do litígio CE-PI, Cleyber Nascimento de Medeiros.

"Desde o período em que o Império do Brasil era composto pelos Estados do Brasil e do Maranhão, as raízes (lado ocidental) da Serra da Ibiapaba já serviam como a divisa entre o Ceará e o Piauí, situando-se esta serra em território cearense", consta o estudo.

Na esteira do processo, a previsão é que no próximo mês, em maio, o Exército apresente estudo e as partes possam, ao analisar o documento, se posicionar. Conforme o procurador, não há indicativos que haja atrasos da parte dos militares.

"O nosso papel", seguiu," é mobilizar essa população para que essa população seja ouvida. O que nós estamos discutindo não é um direito propriamente do Estado do Ceará, é o direito dessas pessoas. Elas tem que compreender a causa e se mobilizar, porque, na verdade, o que está sendo discutido não é terra, é pertencimento".

O procurador ressaltou ainda que a estratégia de divulgar estudos, tanto os que já foram publicados como os que ainda estão em desenvolvimento, é para manter transparência e ajudar na comunicação com a população. "A Procuradoria entende que não há uma politização desse processo, mas precisamos trabalhar com absoluta transparência, as pessoas que habitam e se sentem cearenses estão aflitas, estão inseguras com relação a resolução desse litígio", ressaltou.

O professor João Sílvio Dantas de Morais aproveitou o espaço para rebater informações divulgadas pela Procuradoria Geral do Piauí. Em reportagem do portal Cidade Verde, Marcos Pereira da Silva, coordenador de estudos cartográficos da Secretaria de Planejamento do Piauí (Seplan-PI) e também assessor técnico do Grupo de Estudo (GT), diss que o Ceará foi além em terras do Piaupi, Rio Grande do Norte e Paraíba.

"O Ceará foi empurrando essa linha até o sopé da serra, que les dizem ser o limite entre os estados. Só que tanto o convênio arbitral de 1920 como o decreto imperial de 1880 falam que a linha primeira é o topo da serra. Se formos mapear a linha cumeeira, são mais de 6 mil km²", disse o coordenador.

O professor da UECE questionou os dados e avaliou como uma interpretação errada tanto do decreto imperial como do que seria a divisão entre os os estados. Conforme o estudo cearense, em termos de área territorial, há a estimativa de 3,4 mil km² de área do sopé ociental da Serra da Ibiapaba que hoje possuem ocupação do Piauí.