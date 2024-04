Litígio: em novo estudo, Ceará diz que foi o Piauí que avançou sobre a Serra da Ibiapaba

A PGE defenderá, com a divulgação do estudo, atestar que é o Piauí que teria ocupado áreas do Ceará, avançando sobre o sopé ocidental da Serra da Ibiapaba em alguns pontos

O argumento é de que o Piauí que teria ocupado áreas do Ceará, avançando sobre o sopé ocidental da Serra da Ibiapaba em alguns pontos. Para o Ceará, todo o território do lado ocidental considerando o sopé da serra pertence ao Estado, enquanto os vizinhos questionam no processo que a divisão das terras deve acontecer do pico da serra, o chamado divisor de águas.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-CE) cita o novo estudo e avalia que, com base na análise técnica, apoiada em dados geográficos e topográficos, a divisa atualmente praticada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre os estados do Ceará e do Piauí deveria ser alterada para o lado oeste.

Grupo de Trabalho do Litígio do Ceará divulgou informações nesta segunda-feira, 18, sobre novo estudo que identifica o local exato do sopé da Serra da Ibiapaba, alvo de questionamento na ação movida pelo Estado do Piauí no Supremo Tribunal Federal (STF).

A mudança na interpretação pode acarretar em mudanças no território de 13 municípios do Ceará . A população desses territórios que podem se tornar piauienses é estimada em 25 mil pessoas. O município mais atingido pode ser Poranga, que tem 66,3% da área atual questionada pelo Piauí.

O trabalho é baseado em técnicas cartográficas modernas e produtos de sensoriamento remoto que deve integrar a defesa do Ceará no processo de litígio que tramita. A Serra da Ibiapaba, geomorfologicamente, está presente nos 13 municípios que tem suas áreas questionadas pelo Piauí.

A definição exata de onde tem início a Serra da Ibiapaba é considerada fundamental no processo do litígio, conforme a PGE. "É o sopé desta serra que consta em diversos documentos históricos, ainda do século XVIII, como a divisa natural entre as terras que se tornariam posteriormente os estados do Ceará e do Piauí. Tais documentos já foram apresentados pela defesa cearense", ressaltou em nota.

A procuradoria cita ainda que a Carta Régia de 1721 estabelece que a Serra da Ibiapaba seria destinada aos indígenas Tabajara. O documento comprovaria a posse e a ocupação da serra pelo Ceará. Os autores do estudo analisam que a referida carta régia não apenas delineia a posse cearense sobre toda a Serra da Ibiapaba, como também "atesta a identidade territorial e cultural dos habitantes com o território, enraizada em séculos de história e tradição".

Entendimento do Ceará

Para o Governo do Ceará, com base na análise de mapas e decretos históricos, o decreto imperial tratou apenas dos territórios trocados, sem envolver toda a divisa entre Ceará e Piauí. Permaneceu assim a Serra da Ibiapaba inteiramente no Ceará, com a divisa no sopé ocidental da serra, a parte de baixo, do lado oeste, como era desde o século XVIII, quando havia os antigos Estado do Brasil e Estado do Maranhão e Grão-Pará. São mostrados diversos mapas feitos ao longo de séculos que mostram que a serra sempre foi parte do Ceará.

Para a procuradoria cearense, o divisor de águas (vertentes orientais e ocidentais) jamais deveriam ser utilizados na região da Serra da Ibiapaba, “território esse que sempre pertenceu ao estado do Ceará”. Os divisores de águas (ou interflúvios) são linhas divisórias localizadas nas áreas mais elevadas do relevo, no encontro de planos que marcam a mudança de sentido no escoamento das águas da rede hidrográfica.

Entendimento do Piauí

A argumentação do Piauí, no entanto, versa sobre o entendimento de que a divisão deve acontecer no pico mais alto da serra, o que eles consideram ser o divisor de águas. “Como se trata de uma serra, um marco divisor sempre é um pico das serras que se fixam os limite, então o ponto mais alto da serra aquele para o qual que divide. O Ceará argumenta que seria o marco o sopé, a parte de baixo da serra, que a serra estaria na sua integridade do Ceará, mas essa tese foge até da própria redação do decreto”, explica o procurador-chefe da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário da PGE-PI, Livio Carvalho Bonfim.