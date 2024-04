Luizianne ministra aula a estudantes de Jornalismo e fala sobre briga em Iguatu: 'Deixará marcas'

Luizianne retorna à UFC para aula e entrevista coletiva com estudantes de Jornalismo Crédito: Reprodução/Instagram @luiziannelinspt

Os universitários realizaram entrevista coletiva com Luizianne, que respondeu sobre mulheres na política, políticas para juventude e para o setor desportivo, além da relação dos governos estadual e municipal. Na última pergunta do encontro, feita pela aluna Ludmyla Barros, estagiária de Política do O POVO, a parlamentar comentou sobre a situação do PT de Iguatu, que criou uma rachadura interna com a filiação de Ilo Neto, filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB). Por lá, o ex-petista Sá Vilarouca era o favorito para a disputa pelo Executivo municipal, mas deixou a legenda após o recém-filiado chegar ao páreo. Ele deve migrar ao PSB, conforme antecipado pelo colunista do O POVO Henrique Araújo.