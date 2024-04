Pesquisa Paraná: Wagner lidera, Sarto briga por 2º turno e Luizianne se sai melhor que Evandro

Capitão Wagner caiu em relação à pesquisa anterior, mas lidera todos os cenários. Sarto só não estaria no segundo turno em caso de disputa contra Luizianne. A petista leva vantagem sobre Evandro Leitão, com quem trava disputa interna. André Fernandes tem de 12% a 13%

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) lidera todos os cenários na corrida eleitoral à Prefeitura de Fortaleza , mostra levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, contratado pelo site CN7 e pela Rede Plus. A sondagem foi publicada nesta quinta-feira, 28. O prefeito José Sarto (PDT) ocupa o segundo lugar nos dois cenários em que o PT está representado pela candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Evandro Leitão (PT).

A campanha do PDT naquela ocasião, considerada desleal por Luizianne — ela relata ter havido um pacto de não-agressão que não foi cumprido pela banda pedetista do trato —, estressou os ânimos na base do então governador Camilo Santana. PT e PDT eram os dois principais partidos que, à época, compunham a aliança estadual que governava o Ceará desde 2007. O horizonte atual é outro, com as duas legendas adversárias na Capital e no nível estadual desde 2022.

O retrato é similar ao da eleição de 2020 , quando Luizianne e Sarto travaram disputa por quem avançaria ao segundo turno contra Wagner. Abraçado na campanha pelo então prefeito Roberto Cláudio (PDT), o pedetista levou a melhor sobre a petista, ultrapassando inclusive o próprio Wagner no primeiro turno, e sendo eleito no segundo turno.

Quando o levantamento troca Evandro pela deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT), a petista e o prefeito ficam empatados tecnicamente em segundo lugar. Luizianne e Evandro são dois dos cinco pré-candidatos do partido a prefeito de Fortaleza. Ao lado deles travam disputa interna Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Artur Bruno. O partido decidirá quem será o candidato ou a candidata na eleição deste ano no dia 21 de abril, data em que realiza encontro municipal.

Cenário 1

No cenário 1 (veja abaixo todos os cenários), Wagner soma 33,3% das intenções de voto contra 20,1% totalizados por Sarto, em segundo. Na comparação com pesquisa do mesmo instituto realizada em janeiro, Wagner caiu 5,2 pontos percentuais. Sarto oscilou 1,7 ponto percentual para baixo. Neste panorama estão André Fernandes (PL) e Eduardo Girão (Novo), outras possibilidades de voto conservador em Fortaleza. Fernandes tem 12,1% das intenções de voto, 3 pontos acima de janeiro. Evandro Leitão, um dos pré-candidatos do PT, soma 8,3% das intenções de voto. Como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Fernandes e Evandro estão empatados tecnicamente. Apadrinhado por Wagner quando entrou na política, em 2018, Girão tem 4,6%, 0,7 ponto abaixo da pesquisa anterior.

Cenário 2

Quando a sondagem insere a deputada federal Luizianne Lins no lugar de Evandro, no cenário 2, a ex-prefeita de Fortaleza aparece com 21,3%, contra 17% do prefeito. Comoa margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, a situação é de empate técnico. Nessa simulação, Wagner lidera com 30%, 5,6 pontos a menos que em janeiro. O percentual de Fernandes é o mesmo do cenário 1: 12,1%, o que sinaliza fidelidade daqueles que indicam votar nele. Girão fica com 4,5%.

Cenário 3

O cenário 3 repete os nomes do cenário 1, mas sem a presença de Girão. Wagner sobe um ponto e meio de uma simulação para a outras. Sarto fica praticamente estável. Fernandes sobe 1,2. Evandro também tem alta, de 1,6.

Foram feitas 800 entrevistas pessoais entre os dias 22 e 27 de março de 2024. O intervalo de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º CE01878/2024 para o cargo de prefeito.

NÚMEROS DA PESQUISA

O número entre parênteses indica a variação em comparação com a pesquisa de janeiro do mesmo instituto

Cenário 1



Capitão Wagner (União Brasil): 33,3% (-5,2)

José Sarto (PDT): 20,1% (-1,7)

André Fernandes (PL): 12,1% (+3)

Evandro Leitão (PT): 8,3% (+1,8)

Eduardo Girão (Novo): 4,6% (-0,7)

Técio Nunes (Psol): 0,8% (+0,8)

Zé Batista (PSTU): 0,8% (0)

Não sabe/Não respondeu: 6,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 13,3%

Cenário 2



Capitão Wagner (União Brasil): 30% (-5,6)

Luizianne Lins (PT): 21,3% (+0,5)

José Sarto (PDT): 17% (-0,5)

André Fernandes (PL): 12,1% (+2,8)

Eduardo Girão (Novo): 4,5% (-0,3)

Técio Nunes (Psol): 0,5% (+0,5)

Zé Batista (PSTU): 0,1% (-0,2%)

Cenário 3*



Capitão Wagner (União Brasil): 34,8%

José Sarto (PDT): 20,3%

André Fernandes (PL): 13,3%

Evandro Leitão (PT): 9,9%

Zé Batista (PSTU): 0,9%

Técio Nunes (Psol): 0,8%

*Este cenário não foi simulado pelo instituto em janeiro, razão pela qual não é possível apontar tendência de crescimento ou queda.