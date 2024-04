De Assis diz que Luizianne participará da campanha mesmo se não for a candidata do PT

O petista acredita que a pré-candidata "terá os espaços e as condições do diálogo para estar dentro dessa campanha"

“Eu vou, sem sombra de dúvidas, vê-la na campanha ou como candidata ou como apoiadora”, afirmou Diniz nesta segunda-feira, 18, durante participação no episódio #277 do Jogo Político , podcast do O POVO .

O deputado De Assis Diniz (PT), líder do bloco comandado pelo PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), acredita que a deputada federal Luizianne Lins (PT) participará da campanha petista à Prefeitura de Fortaleza mesmo se não for escolhida como candidata.

“[Eles] têm uma relação de mandato, uma relação orgânica. Então, ela jamais fará isso. Mas, ela não fará, não é por outra coisa, não, é porque ela tem uma visão de mundo, sabe o que representa essa conjuntura. E ela terá os espaços e as condições do diálogo para estar dentro dessa campanha”, continuou.

Ela é uma dos cinco pré-candidatos do PT, que definirá um nome ao Paço da Capital cearense até dia 21 de abril em Encontro Municipal , no qual delegados partidários escolhem o concorrente do partido nas eleições.

Além disso, De Assis afirmou não ter o sentimento de “massacre” externado peladeputada quanto à corrida interna do PT para definir o nome do candidato. “Como boa comunicadora, ela tem uma visão de comunicação e gosta de criar, a partir de falas, sentimentos de solidariedade, que é mais do que natural. Eu não vejo, eu não tenho esse sentimento”.

Ele explicou haver um ambiente de “respeito”, citando que as correntes partidárias que declararam apoio ao presidente da Alece e pré-candidato do PT, Evandro Leitão (PT), esperaram um tempo para anunciar seus posicionamentos. “O grupo do José Airton tinha uma posição, aguardou para conversar com ela. Então, é natural que as construções se organizem a partir de conjunturas”.

As tendências petistas Movimento PT, de Airton, e Campo Democrático, ligada ao líder do governo Lula na Câmara, deputado José Guimarães, oficializaram defesa de Evandro na disputa interna.

Caucaia e Fortaleza no páreo

O deputado também comentou sobre o secretário de Articulação do Governo do Estado, Waldemir Catanho (PT), ser o candidato da base governista em Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará. Petista de longa data, o postulante tem uma trajetória política ligada à ex-prefeita.

“O jogo está sendo jogado e nós não podemos deixar de secundarizar um cenário que, até então, não estava posto. Não é que vai ser uma compensação disso ou aquilo, mas a principal liderança hoje do grupo da Luizianne vai ser candidato em Caucaia”, pontuou.

E seguiu: "Não tem vinculação [essa relação]. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, é outra construção. O que estou dizendo é que o Catanho tem uma relação histórica com a Luizianne, o Elmano tem uma relação histórica com a Luizianne. São duas coisas. Aqui é construção de projeto para perceber o cenário de 2026".