Maioria formaliza indicação de Landim como líder do PDT na Alece; diretório tentará reverter

Os deputados estaduais Guilherme Landim e Cláudio Pinho Crédito: Junior Pio/José Leomar (Alece)

"Sexta esperamos construir um consenso pra acabar com essa possível briga, porque aqui entre os parlamentares não existe. A convivência com todo o grupo é harmônica. Respeitamos a opinião um dos outros, inclusive a visão política, mas a direção do partido coloca que nove deputados pediram pra sair do partido", declarou. De acordo com Pinho, a direção da comissão provisória entende que se os nove deputados pediram para sair do partido, então a liderança não deve ficar com eles. O parlamentar, porém, diz esperar um desfecho harmônico para a questão respeitando a independência. "Então vamos ver o que vamos fazer pra não haver desavenças e que possamos continuar com essa harmonia e com a independência que temos", completou.