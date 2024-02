Governistas querem anuência para deixar PDT em troca da liderança

Mesmo após reunião com o presidente do PDT Ceará, o ex-senador Flávio Torres, a liderança de bancada do partido na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) segue indefinida. Segundo os deputados, o encontro realizado na tarde dessa quarta-feira, 7, “foi apenas o primeiro”. A previsão é de que a definição não saia até a data estipulada pelo presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), marcada para a sexta-feira, 16.



Do lado classificado como “independente”, o deputado Cláudio Pinho explica que “a reunião não caminhou para acordo”. “O presidente esclareceu que há dois PDTs, um governista e um independente. Eles pediram ao presidente Flávio Torres para fazer uma intermediação para fazer a liberação das cartas de anuência para que eles pudessem deixar o partido e ficaria tudo resolvido”.

E seguiu: “Outras conversas irão acontecer. O partido diz que vai examinar estatutariamente o que é possível fazer e vamos aguardar os acontecimentos que a Executiva irá tomar”, afirmou o pedetista, que é alinhado ao prefeito José Sarto e aos dirigentes municipal, Roberto Cláudio, e nacional, deputado federal André Figueiredo.