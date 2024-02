Disputa pela liderança do PDT na Assembleia segue mesmo com reunião

Deputados do PDT e o presidente interino da sigla, Flávio Torres, reuniram-se na tarde de quarta-feira, 7, para definir quem ocupará o posto de lider do partido na Assembleia Legislativa (Alece). O impasse irá seguir ja que não foi chegado a acordos no encontro.

Segundo informações de parlamentar, a tendencia é que Flavio Torres, presidente do PDT no Ceará, convoque uma reunião do diretório. O momento ainda não tem data para acontecer.

A divergência acontece porque 14 deputados do PDT, entre eleitos e suplentes, pediram na Justiça para se desfiliar da sigla e, a preço de hoje, seguir o senador Cid Gomes no PSB ou siglas do bloco de aliados do governador Elmano de Freitas (PT).