Liderança do PDT: Evandro diz que respeitará regimento e "bancada decide"

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o deputado estadual Evandro Leitão (PT), afirmou nesta segunda-feira, 26, que a mesa diretora da Casa irá respeitar o regimento interno e a bancada decidirá o líder do PDT.

"Nós vamos apenas respeitar aquilo que o nosso regimento diz. Nosso regimento fala claramente que a bancada decide", disse Evandro, que deixou o PDT recentemente para ingressar no PT.

A bancada pedetista trava mais um imbróglio para definir a liderança. O grupo de 12 parlamentares, entre titulares e suplentes, dissidentes do partido e aliados do senador Cid Gomes (PSB), tentam manter o cargo com Guilherme Landim, ligado. Comissão Provisória elegeu Cláudio Pinho, com apoio do prefeito José Sarto e do ex-prefeito Roberto Cláudio.