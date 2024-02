Representação de Cláudia Gomes contra Ana Paula por agressão fala em perda de mandato

A parlamentar estipula que o caso chegue no conselho de ética em duas semanas

"No artigo em que eu me baseei, como foi uma agressão física dentro do plenário, existe um artigo que diz que seria cassação de mandato. Então eu me baseei nos artigos que tem no código da gente. Então eles vão analisar o que vão definir. Mas a representação fala de cassação de mandato", disse Cláudia ao O POVO nesta terça-feira, 27.

A representação da vereadora Cláudia Gomes (PSD) contra a colega Enfermeira Ana Paula (PDT) no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza por agressão fala sobre "cassação de mandato". De acordo com a parlamentar tucana, ela se baseou em artigo que prevê tal punição.

Uma primeira agressão, contra Cláudia Gomes, ocorreu quando Ana Paula protestava diante do prefeito e o presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT), tentava tirá-la de lá. Cláudia se envolveu no tumulto e Ana Paula a empurrou no rosto.

Veja o momento da agressão:

Cláudia Gomes deve se afastar da presidência do Conselho de Ética em caso

Segundo expectativas de Cláudia, a representação deve chegar ao Conselho de Ética, presidido por ela, por conta do trâmite natural. Primeiro acontece a entrada do documento no protocolo da Casa, sendo encaminhado ao presidente Gardel Rolim. Em seguida, vai para a Procuradoria da mulher e, por fim, ao Conselho de Ética.

Cláudia, que já tratou do tema com vereadores na Câmara, afirmou que quando o caso chegar no Conselho irá se afastar da presidência. e o vice-presidente Raimundo Filho (PDT) assumirá a vaga.

"Tô aguardando chegar porque eu sou a presidente do Conselho de Ética. Quando chegar, eu vou fazer a reunião com os demais membros e vou ter que me afastar. Porque como eu fiz a representação, então fica mais ético me afastar, o vice-presidente assume", disse.