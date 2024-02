Vereadora e suplente agredidos por parlamentar farão Boletim de Ocorrência

Vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) bateu no suplente de vereador Juninho (União Brasil). Ela argumenta que, na confusão, caiu e ele a filmou, captando a roupa íntima. Muita tensão no retorno da Câmara pic.twitter.com/QedcYUbWRH

“Estou saindo aqui agora com minha advogada, estamos indo na delegacia fazer exame de corpo de delito. Porque acho que na casa do povo não se deve aceitar nenhum tipo de agressão (...) Está tudo filmado, as câmeras registraram tudo”, disse Juninho, em coletiva, após ser agredido com tapa e murros.

Já Cláudia, que foi empurrada no rosto pela colega de Casa, reforçou que também faria um boletim de ocorrência. “A pessoa ser violentada, na frente de todo mundo, por uma colega, é inadmissível. Vou fazer um Boletim de Ocorrência, porque realmente fui agredida. O empurrão que me foi dado foi no rosto, muita gente viu e presenciou. Preciso fazer um B.O pelo fato, uma agressão a mulher por outra mulher”.

Sobre se tomará medidas no âmbito da Casa, como articulação de pedido de abertura de processo no Conselho de Ética, Claudia preferiu a cautela antes de definir eventual atitude.

“Vou conversar com o presidente (Gardel) e com a Mesa Diretora para definir o que vamos fazer, não gosto de tomar decisões sozinha. A decisão individual é fazer um B.O, porque foi uma coisa pública e quando se faz algo público é porque quer que todo mundo saiba", disse a vereadora tucana, acrescentando que não foi procurada pela colega após o ocorrido e que não tinha desavenças com Ana Paula antes desta quinta-feira.

Em coletiva, Ana Paula comentou sobre as confusões, disse que “não agrediu ninguém” e contou sua versão. No caso envolvendo o suplente Juninho, alegou que ele estaria filmando sua calcinha no momento em que ela havia tropeçado e caído no chão.