Professores de Fortaleza continuam com agenda de paralisação nesta semana

A paralisação de professores da rede municipal de Fortaleza, iniciada no último dia 30, continua, pelo menos, até esta quarta-feira, 7, com uma agenda de ações previstas pela categoria que busca reajuste salarial. Rodada de negociação na última sexta-feira, 2, quando a Prefeitura de Fortaleza propôs reajuste parcelado, terminou sem acordo após os profissionais da educação recusarem em assembleia a proposta da gestão do prefeito José Sarto (PDT).

Na manhã desta segunda-feira, 5, profissionais da educação realizam uma marcha da coordenadoria da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Cogep) até a Secretaria Municipal de Educação.

Os professores reivindicam um reajuste salarial direto de 10,09%, elevando o piso para R$ 4.580,57, dentre outras demandas. O valor inclui o índice de 3,62% referente a 2024 e outros 7,64%, pendente desde 2017 segundo a categoria. A proposta da Prefeitura prevê reajuste parcelado de 10,3%. No entanto, professores questionaram a proposição pela forma como seria feita.