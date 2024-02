"Meu revide foi à altura", diz vereadora de Fortaleza que agrediu suplente; veja vídeo

A vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) levou às redes sociais, nesse sábado, 3, vídeo em que afirma que os tapas disferidos contra o suplente de vereador Juninho Aquino (União Brasil) foram um "revide à altura" do que ela alega ter ocorrido: filmagem das partes íntimas e xingamentos de Aquino. O tumulto ocorreu no plenário e em área da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) que dá acesso à Mesa Diretora, no plenário. A postagem no Instagram foi em conjunto com perfil no Instagram de 197 mil seguidores.

O prefeito José Sarto (PDT) estava na Casa no último dia 1º para abertura do ano legislativo. O Parlamento estava ocupado por professores da rede municipal, que vaiaram o prefeito do qual Ana Paula é opositora. Ela empunhava cartaz em defesa de profissionais da saúde. A postagem não faz menção à agressão, também no rosto, contra a colega de Legislativo, Claudia Gomes (PSDB).

"Tem muita gente aí que me chama de louca, desequilibrada e de outros vários adjetivos. Muitas versões e somente uma verdade. Eu quero que você confira, agora, o que a imprensa oficial não te mostrou em imagens exclusivas. Essas são as imagens do circuito interno da Câmara Municipal de Fortaleza", diz Ana Paula, para na sequência mostrar imagens.

Vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) bateu no suplente de vereador Juninho (União Brasil). Ela argumenta que, na confusão, caiu e ele a filmou, captando a roupa íntima. Muita tensão no retorno da Câmara pic.twitter.com/QedcYUbWRH February 1, 2024

Em nota publicada com o vídeo, Paula diz que a "violência política de gênero, que venho enfrentando veio a público ontem, e apesar de dúvidas que surgiram, e das palavras pelas quais fui chamada a verdade está bem nítida para dissipar quaisquer questionamentos." E adiciona: "Ser uma mulher exige força, e ser mulher na política exige mais força ainda. Agradeço a solidariedade de todos vocês que venho recebendo de tantos colegas da saúde."

O POVO questionou a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Fortaleza sobre procedimentos que serão adotados pela Mesa Diretora em relação ao caso e atualizará a matéria quando houver resposta.