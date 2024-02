Após agressões, vereadora entra com ação contra PDT e pede medida protetiva contra suplente

Vereadora Enfermeira Ana Paula protagonizou momentos de agressão na CMFor Crédito: FÁBIO LIMA

A vereadora Enfermeira Ana Paula afirmou, nesta terça-feira, 5, que está entrando com uma ação judicial por violência política de gênero contra o partido na qual é filiada, o PDT. Ela se disse perseguida e usada na sigla. A parlamentar, que protagonizou momentos de agressão na Câmara Municipal de Fortaleza, ainda afirmou estar movendo um pedido de medida protetiva contra o suplente de vereador Juninho Aquino (União Brasil), agredido por ela. “Entrei na Justiça. Estou entrando com uma ação de violência política de gênero contra o partido PDT e alguns atores aqui na casa. Também estou com um pedido de medida protetiva contra o suplente de vereador, que não tinha porque estar aqui na casa, tendo em vista que outras pessoas, como os professores, não tiveram a entrada permitida”, disse ao O POVO. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo Ana Paula, essa “permissão” de Aquino só ocorreu pela parcialidade da mesa diretora da Casa, que não consegue separar a posição partidária dos julgamentos da Câmara. “O que se tem aqui na Câmara é que o ‘pau que se dá no Francisco não se dá no Antõnio’. Precisamos ser o mais imparcial possível e temos tido uma grande dificuldade da mesa diretora em ter essa imparcialidade”, disse, afirmando que não recebeu nenhum convite do presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT) para discutir a agressão.

“As imagens são muito claras. Ela sai do lugar dela para defender o vereador Gardel [Rolim], quando na verdade ela deveria ter saído para defender a vereadora do mesmo gênero dela. Ela é uma vítima, está sendo usada por homens dessa casa que não tiveram coragem de me enfrentar e usaram uma mulher, assim como quiseram me usar diversas vezes dentro do PDT”, disse. Ana Paula se refere à ocasião na qual segurava um cartaz em direção ao presidente Gardel Rolim. O presidente da Casa, em determinado momento, havia se prostrado entre a vereadora e o prefeito José Sarto (PDT), que estava na tribuna. Cláudia tentou retirá-la dali, recendo um empurrão de Ana Paula no rosto. A vereadora tucana se disse “abalada” com a situação, afirmando que tomará providências.

Nesta terça, Cláudia não estava presente na sessão.