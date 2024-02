Cláudia Gomes denuncia Enfermeira Ana Paula ao Conselho de Ética por tapa durante sessão da Câmara

Cláudia Gomes, vereadora Crédito: FÁBIO LIMA

A vereadora Cláudia Gomes (PSDB) entrou com representação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Fortaleza contra a colega vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT). As duas se envolveram em confusão em plenário no dia 1º de fevereiro, no retorno dos tabalhos legislativos. Na ocasião, Ana Paula também agrediu o suplente de vereador Juninho Aquino (União Brasil). Cláudia Gomes é a presidente do Conselho de Ética. Mas, conforme informou a assessoria, ela se afasta da função e outro presidente será designado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A representação foi feita na manhã da sexta-feira, 9.

Caso seja considerado que houve quebra de decoro, Ana Paula pode ter até o mandato cassado. Agressões na Câmara O episódio de violência ocorreu durante a retomada dos trabalhos na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Na ocasião, professores e profissionais da saúde protestaram pedindo reajuste salarial ao prefeito José Sarto (PST), presente na solenidade. Uma primeira agressão, a Cláudia Gomes, ocorreu quando Ana Paula protestava diante do prefeito e o presidente Gardel tentava tirá-la de lá. Cláudia se envolveu no tumulto e Ana Paula a empurrou no rosto. Após, a sessão foi suspensa e outro tumulto se iniciou na antessala da Câmara. Vídeos mostraram a vereadora Ana Paula agredindo Juninho Aquino com tapas e socos. De acordo com o suplente de vereador, a parlamentar teria caído e, em seguida, insinuado de que teria sido empurrada por ele. Em entrevista coletiva minutos depois, Ana Paula alegou “adoecimento mental” pela perseguição política que sofre na CMFor. Ela ainda disse que Juninho havia “filmado suas roupas íntimas” .“Estou de saia, como vocês podem ver, e o cara estava filmando minha calcinha. Eu não posso ser conivente com isso. Filmar minha calcinha eu não permito. Quem estava ali viu que minha calcinha apareceu e ele estava me filmando”, comentou.

