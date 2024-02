Ex-deputado Acrísio Sena anuncia pré-candidatura a vereador de Fortaleza

“Na verdade, é um chamamento do PT de Fortaleza, também um fortalecimento da ideia de vir a fortalecer a chapa de vereadores na Capital. O elemento experiência, vivência e maturidade política no parlamento contribuíram muito para essa decisão, eu me coloco como pré-candidato nessa disputa, com muita honra, para ajudar nossa federação, PT, PCdoB e PV na disputa de 2024, bem como ajudar nosso candidato ou candidata à Prefeitura”, declarou Acrisio.

O ex-deputado estadual Acrísio Sena (PT), atualmente presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), anunciou sua pré-candidatura a vereador de Fortaleza nas eleições de 2024. Ao O POVO , Acrísio confirmou a pré-candidatura e disse que sua entrada na disputa é um “chamamento” do PT Fortaleza para fortalecer a chapa de vereadores na Capital.

Professor formado em História pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), com mestrado em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Acrísio já foi vereador de Fortaleza por três mandatos consecutivos entre os anos de 2008 e 2016, tendo sido eleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para o biênio 2011-2012.

Na eleição de 2018, Sena foi eleito deputado estadual pela primeira vez. Quatro anos depois, ao tentar a reeleição para o cargo acabou ficando na suplência com 30.653 votos. Após a eleição foi convidado pela gestão do governador Elmano de Freitas (PT) a integrar o Centec, órgão vinculado à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).



Nota:

Comunico que Após diálogo com o Gov Elmano e os presidentes do PT Conin e Guilherme, bem como dada a importância de fortalecimento da chapa de vereadores e vereadoras do PT em Fortaleza

Informo que irei pra disputa de vereador na nossa Capital.

Abraço fraterno, Acrísio Sena.

Pré-candidato a vereador de Fortaleza