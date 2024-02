Luizianne considera 2024 ano favorável ao PT: 'Tem um governador comprometido com o partido'

Pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, a deputada federal Luizianne Lins (PT) afirmou que as condições do PT na disputa ao Executivo da Capital estão favoráveis neste ano, diferentemente das disputas travadas em 2016, com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) impeachmada, e em 2020, com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) preso.

"As condições estão muito favoráveis quando você tem um governador do PT, comprometido com o partido, você tem o presidente Lula, que há um tempo atrás passou 580 dias encarcerado como um preso", disse Luizianne em entrevista ao programa TBT do PT, transmitido no canal PT Ceará, no YouTube. Segundo ela, as campanhas de partido único, o PT, ocorriam porque eles tinham de lidar com a adversidade "que era o governador filiado ao PT, mas não me apoiou, apoiou o Roberto Cláudio em 2016".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O mesmo movimento foi feito no ano de 2020. Não tivemos apoio porque todo mundo foi apoiar o candidato Sarto, do PDT", complementou. Em 2016 e 2020, o atual ministro da Educação, Camilo Santana, aderiu postura de neutralidade em primeiro turno, embora, nos bastidores, fosse notória sua preferência pelas candidaturas do PDT: Roberto Cláudio e José Sarto.