Cid diz que se aliança entre PSB e PT ocorrer somente em Fortaleza já será bom sinal

Agora líder maior do PSB no Ceará, o senador Cid Gomes (PSB) afirmou em entrevista ao O POVO, em Brasília, que Fortaleza terá papel emblemático na retomada da aliança entre seu grupo e o PT no Ceará, interrompida no contexto eleitoral de 2022. A junção destas forças tem início em Sobral, em 1996, para depois ser compreendida por todos como uma aliança estadual. Sobre estas bases partidárias, Cid foi vitorioso na corrida eleitoral ao Palácio da Abolição, em 2006.

As projeções ideias, segue Cid, é de que estejam unidos em todos os 184 municípios do Ceará, o que ele diz saber que não ocorrerá. O plano municipal, disse, é onde se localiza a "fratura exposta" das divergências políticas, o que não necessariamente reflete entendimentos nacionais ou estaduais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nosso objetivo, vamos estimular é que essa aliança se reproduza. Vai existir em 184 municípios? Claro que não. (...) Mas o que eu puder fazer para reproduzir ao máximo essa aliança, e para mim Fortaleza é emblemática. Se a gente não tiver aliança em 183 municípios, mas tiver uma aliança em Fortaleza, isso já é um indicador de que essa coisa terá sequência", disse Cid.