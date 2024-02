Evandro circula por tendências do PT em busca de apoios; decisão pode ser adiada

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará trabalha por apoio das tendências internas do PT lideradas por José Guimarães e José Airton

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) esteve reunido com a tendência interna do PT liderada pelo deputado federal José Guimarães (PT), o Campo Democrático, para conversa sobre a disputa à Prefeitura de Fortaleza. O encontro ocorreu nessa quinta-feira, 15. Antes, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) foi recepcionado no gabinete do deputado federal José Airton (PT), principal nome da tendência Movimento PT, grupo que manifestou um indicativo de apoio a ele na disputa interna que trava contra outros quatro pré-candidatos, sobretudo contra Luizianne Lins (PT), deputada federal.

"Iniciamos o debate sobre a escolha do nosso candidato a prefeito de Fortaleza. Nosso campo político irá conversar com todos os pré-candidatos. E até março faremos nossa escolha. Hoje ouvimos o pré-candidato Evandro Leitão. Fizemos um ótimo debate", publicou José Guimarães em uma rede social. O Campo Democrático, tendência majoritária no PT Ceará, ainda receberá Luizianne Lins na próxima semana e os demais pré-candidatos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

São eles: Artur Bruno, assessor especial de assuntos municipais da Casa Civil do Ceará; Guilherme Sampaio, deputado estadual em exercício, e Larissa Gaspar, deputada estadual. José Airton disse ao O POVO que o Movimento PT iniciou uma série de diálogos com os pré candidatos do PT a Prefeitura de Fortaleza.