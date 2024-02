Candidatura do PT: Zé Airton crê que definição sai em março somente se houver consenso

O PT já manifestou abertamente o objetivo de apresentar em março a pré-candidatura com a qual irá à disputa. O presidente do PT de Fortaleza, Guilherme Sampaio, afirmou que o cronograma de trabalhos do Grupo de Tática Eleitoral (GTE) ainda será aprovado. Até o final deste mês, segundo disse.

Os outros dois meios são Encontro Municipal, com a votação de delegados eleitos, ou prévias, meio pelo qual filiados votam diretamente. As prévias são o formato da predileção de Luizianne Lins (PT), esta preocupada com a possibilidade de a decisão ser contaminada como consequência de coações que filiados ligados a ela seriam alvo para demarcarem posição em prol de Evandro.

O deputado federal José Airton (PT) afirmou acreditar que o PT conseguirá respeitar o prazo que estipulou e definir seu candidato ou candidata à Prefeitura de Fortaleza durante o mês de março. Contudo, disse que isso será possível somente por uma via: a do consenso . É a preferência do pré-candidato Evandro Leitão (PT), a quem Airton e sua tendência, o Movimento PT, demonstraram indicativo de apoio .

Questionado sobre se o prazo será respeitado, ele também afirmou: "Vai depender se evoluiremos em direção a algum consenso e do método que o diretório vier a escolher para deliberar, pois há prazos específicos, dependendo do método a ser adotado."

Sabe ser pragmática, diz Zé Airton sobre Luizianne

Zé Airton afirmou que Luizianne também "sabe ser pragmática em seus interesses". Ele se referia ao fato de ela, então prefeita de Fortaleza, não o ter apoiado como candidato em 2006. Ele ressalta que o momento era considerado favorável ao PT, que detinha a Prefeitura de Fortaleza e o Governo Federal. O mesmo argumento é utilizado por Luizianne para analisar as derrotas de 2016 e 2020 e justificar uma nova tentativa em 2024.

"No entanto, mesmo sendo o candidato natural novamente, fui preterido para ser candidato a governador no momento mais favorável, quando Lula era presidente e a Luizianne Lins era prefeita de Fortaleza, para Cid Gomes, que nem do PT era. Agora o Cid agradeceu a Luizianne pelo apoio", disse Airton. No ato de filiação ao PSB, Cid disse que sem Luizianne não haveria aliança entre ele e o PT no Ceará.

"As condições estão muito favoráveis quando você tem um governador do PT, comprometido com o partido, você tem o presidente Lula, que há um tempo atrás passou 580 dias encarcerado como um preso", disse Luizianne em entrevista ao programa TBT do PT, transmitido no canal PT Ceará, no YouTube. Segundo ela, as campanhas de partido único ocorriam porque eles tinham de lidar com a adversidade "que era o governador filiado ao PT (Camilo Santana), mas não me apoiou, apoiou o Roberto Cláudio em 2016".

Se não houver consenso ou não for possível alcançar maioria de dois terços do Diretório Municipal, fração que seria capaz de definir o escolhido, encontro municipal será convocado para votar. Se algum pré-candidato alcançar a marca de dois terços do Diretório Municipal, dispensa-se a realização de prévias, quando os filiados ao PT de Fortaleza são instados a votar no nome de preferência.

Nos municípios com mais de mil filiados, caso de Fortaleza, quem vota são delegados eleitos. O número de delegados, conforme o regulamento, tem de ser pelo menos quatro vezes maior que o diretório. Como o diretório municipal tem 46 membros, 184 delegados poderão votar. Confira aqui detalhes dos meios disponíveis que o PT tem para a definição da pré-candidatura ao Paço Municipal.