Pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza divergem até sobre método de escolha do nome

José Guimarães, Luizianne Lins e Evandro Leitão Crédito: Fernanda Barros

Pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, a deputada federal Luizianne Lins disse ao O POVO nesta sexta-feira, 16, defender que o nome que irá representar a sigla petista na disputa ao Executivo municipal seja definido em prévias, formato de escolha em que os filiados ao partido se manifestam diretamente nas urnas, sem intermediários. "A base do partido vai na urna e decide diretamente. Tipo o Pedex, que é o Processo de Eleição Direta do PT", disse a ex-prefeita de Fortaleza, com menção ao processo por meio do qual filiados ao PT constituem diretórios municipais. A postulante do PT manifestou preocupação de que a disputa entre pré-candidatos seja deturpada em razão de alegadas coações contra pessoas ligadas a ela, que lhe prejudicariam ao tempo em que beneficiariam Evandro Leitão (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e protagonista da disputa no PT ao lado dela. A estratégia de Luizianne é tentar jogar a decisão para a base do partido por saber que, na cúpula do PT cearense, Evandro tem a preferência de atores como Camilo Santana, ministro da Educação, e José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Nós estamos já vendo, já sabendo de lideranças comunitárias, pessoas que são ligadas a nós há muito tempo que estão sendo pressionadas, sendo coagidas e estão ameaçadas", disse Luizianne ao O POVO em 12 de janeiro, adicionando que não iria mencionar os autores nem os alvos das práticas.

O entendimento, então, é de que as prévias seriam meio de as supostas pressões terem menor impacto, considerado o número maior de eleitores envolvidos. O Encontro Municipal é um processo que envolve inicialmente a escolha de delegados. O número destes delegados, conforme o regulamento, tem de ser pelo menos quatro vezes maior que o diretório. Como o diretório municipal tem 46 membros, 184 delegados poderão votar. Conforme o presidente do PT de Fortaleza, Guilherme Sampaio, atualmente, 40.799 filiados constam no sistema de filiação. "Entretanto, tradicionalmente, apenas um percentual desse número total comparece nos processos de votação direta", ponderou em 17 de janeiro. O PT, disse Luizianne, deve definir o formato de decisão até 15 de março, se por consenso, Encontro Municipal ou decisão por prévias. Por ora, a legenda se divide entre cinco nomes: Artur Bruno, assessor especial de assuntos municipais do Governo do Ceará, cargo vinculado à Casa Civil; Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece); Guilherme Sampaio, vereador licenciado e em exercício como deputado estadual; Larissa Gaspar, deputada estadual; e Luizianne Lins, ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal. Em 2022, Luizianne foi a candidata mais votada em Fortaleza para a Câmara dos Deputados, com 119.326 votos, o equivalente a 8,52% dos votos válidos. Ao podcast Jogo Político, Evandro Leitão se esquivou de qualquer linha de discurso que lhe colocasse em colisão com Luizianne, a quem decidiu elogiar. Ele defendeu que a futura definição ocorra por via de consenso, assegurando que fará campanha para quem for o escolhido. "O momento é de todos nós nos juntarmos. As nossas diferenças nós temos e sempre teremos. Quando digo 'nós', não sou eu com ela, somos nós que fazemos parte de um projeto político, de um grupo que pensamos diferente em alguns momentos, mas na maioria das vezes convergimos em pensamentos e ideias", afirmou Evandro, com quem O POVO não conseguiu falar nesta sexta-feira, 16. Na entrevista, Evandro destacou que o PT nunca tomou uma decisão por prévias.

