Guilherme: PT têm três alternativas caso não chegue a consenso de candidato no prazo

Guilherme Sampaio, deputado estadual e presidente municipal do PT Crédito: FÁBIO LIMA

O deputado estadual e um dos cinco pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza pelo PT, Guilherme Sampaio, afirmou que o partido tem três alternativas caso não se chegue a um consenso do nome que irá disputar o cargo de prefeito ou prefeita. Ao O POVO, o parlamentar, que também é presidente do PT Fortaleza, destacou que a sigla ainda está em fase de diálogos buscando consenso e espera que até o fim do mês possa se chegar a uma conclusão. Além dele, estão no páreo Luizianne Lins, Evandro Leitão, Larissa Gaspar e Artur Bruno. A primeira alternativa é de uma maioria de dois terços no diretório que pode deliberar por uma candidatura; a segunda é um encontro municipal em que são eleitos delegados por voto direto dos filiados e então escolhem o candidato; ou por fim, as prévias.



