"Nome não pode ser só de um partido", diz Camilo sobre candidatura em Fortaleza

Ministro da Educação defende que "o mais importante" é garantir a unidade do PT e de partidos aliados

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que o “nome” do PT nas eleições para a Prefeitura de Fortaleza “não pode ser só de um partido”. A afirmação foi dada em entrevista ao O POVO na última quinta-feira, 22. Na ocasião, ex-governador defendeu unidade entre a sigla petista e partidos aliados.

E continuou: “O mais importante está acima de nomes, né? O que é que nós queremos nas mudanças para Fortaleza? Quais são os saltos que Fortaleza precisa dar? E principalmente que seja uma candidatura que possa representar esse projeto e representar a unidade do ponto de vista da parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura e o Governo Federal. Quem ganha com isso é a população de Fortaleza”.

Questionado sobre a possibilidade de incorporar candidato do PSB de Cid Gomes na disputa, Camilo respondeu que mantém boa relação com o senador, mas lembrou que o bloco de alianças é formado por outras legendas. Na ocasião, ele também lamentou o afastamento do PDT.

“PSB e PT fazem parte desse bloco de alianças, junto com PSD, PP, MDB", afirmou.

"Só o PDT que deu uma fugidinha?", questionou a reportagem. "Infelizmente”, respondeu Camilo.

Ainda conforme o ex-governador, a prioridade é garantir "a unidade do PT e a unidade dos partidos aliados". "Porque o que está em jogo é um projeto que a gente tem defendido para o Ceará e, agora, vamos apresentar para Fortaleza".

Com informações de João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília