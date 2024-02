Elmano de Freitas e Camilo Santana prestam homenagem a Paulo Diógenes

“Recebi com muito pesar a notícia da morte do grande humorista e ator Paulo Diógenes, que se destacou interpretando a personagem Raimundinha. Além de referência na área, Paulo Diógenes também atuou na política cearense como vereador de Fortaleza ”, disse Elmano.

Deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT) publicou: “O humor cearense está de luto com a partida do humorista e ex-vereador Paulo Diógenes, eternizado pela personagem Raimundinha. Paulo foi um dos principais nomes que fez do Ceará a terra do humor, tornando a alegria e o jeito peculiar do cearense conhecidos por todo o Brasil. Para além do humor, foi um militante dedicado à luta pelos direitos das pessoas LGBTQIAPN+ e pelas políticas públicas para dependentes químicos”.

Atual prefeito de Fortaleza, Sarto (PDT) também homenageou o artista: “Muito triste a partida do Paulo Diógenes, um homem brilhante, sensível e lutador nas artes e na política. Que Deus conforte os fãs, amigos e familiares neste momento de dor e pesar. Um abraço em meu amigo Osmar Diógenes, pai do Paulo”.

Camilo Santana também comentou a importância de Paulo para o humor do Estado. “Hoje nos despedimos de um dos grandes humoristas da história do Ceará, o ator Paulo Diógenes . Referência na área, proporcionou momentos de alegria interpretando a personagem Raimundinha”, disse.

Ex-prefeito de Fortaleza (2013-2021), Roberto Cláudio também manifestou solidariedade aos amigos e familiares de Paulo Diógenes em publicação no Instagram. “Um artista de múltiplos talentos, que criou a referência na arte do humor. Para além de ator e humorista, Paulo Diógenes marcou o espaço na cena política. (...) Com um enorme coração e muita bondade pessoal, foi um artista talentoso, inovador e militante de muita garra e com compromisso com a cultura cearense. Permanecerá muito vivo com o seu legado.”.



Relembre a trajetória do humorista Paulo Diógenes na política

Morreu nesta quarta-feira, 14, o humorista Paulo Diógenes, intérprete da "Raimundinha". Embora tenha feito carreira no ramo do humor, ele foi vereador na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) por um mandato. Em 2012, ele foi eleito pelo PSD com 3.858 votos, mas ficou na suplência na eleição seguinte, 2016.

Ele buscou atuar dentro da causa LGBTQIA+ e na defesa de direitos de jovens dependentes químicos, por ter sido adicto. Entre 2017 e 2019, na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), ele foi o coordenador especial de Políticas Públicas para a Diversidade Sexual da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Fortaleza.