Tasso afirma que Camilo "tem todas as características" de coronel

Tasso começou a crítica pela estrutura atualmente no poder no Estado. “Esse sistema que está montado aqui no Ceará está mais antigo e mais no sentido autoritário do que no tempo dos coronéis. Você vê uma montagem toda em cima de amigos, de correligionários, parentes, que tomam conta do Estado”, afirmou antes do evento de lançamento pacote de investimentos da ordem de R$ 2,2 bilhões da Prefeitura de Fortaleza.

O ex-senador e ex-governador do Ceará Tasso Jereissati (PSDB) afirmou que o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), “tem todas as características” de um coronel. A declaração foi dada em entrevista ao O POVO nesta sexta-feira, 2.

Em discurso no palco do evento, o senador voltou a criticar a força política que comanda o Ceará atualmente, na figura do governador Elmano de Freitas (PT). "Tudo que não podia acontecer, voltou a acontecer. Só o governo do Estado... No meu tempo tinha 15 a 16 secretárias, hoje tem 36 secretárias para entregar a amigos, correligionários, parentes. E o dinheiro do Estado vai embora".

Ele também criticou a atuação do Excutivo cearense na área de segurança pública. "A segurança, meu Deus do céu. Ontem, nós soubemos que o Pirambu ficou três dias fechados, por causa da luta entre facções. E a ausência do Estado é total".

O próprio Tasso foi criticado de coronel pelo PT. Sobre isso ele comentou: "Nunca fui autoritário. Às vezes, as pessoas quando fazem o que têm de fazer, que é bom para o Estado, têm de dizer não. Porque os interesses são muitos. E as pessoas não estavam acostumadas com isso".

Mudança de secretariado

Durante entrevista coletiva, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou que as mudanças no secretariado estão definidas e devem ser anunciadas na próxima segunda-feira, 5.

"Eu estava, como dizem, 'tempo integral' dedicado a elaborar uma proposta à categoria de trabalhadores da educação, que Fortaleza tem sido exemplo. Daí, devo anunciar segunda-feira algumas mudanças do secretariado. É o ajuste fino para, neste ano, a gente acelerar tudo que tem para fazer, tudo que tem para concluir, o que tem para começar e terminar".