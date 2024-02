Camilo muda titular da Secretaria de Educação Superior; veja quem assume

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), nomeou o professor Alexandre Brasil como novo secretário de Educação Superior da pasta. Ele ficará no lugar da professora Denise Pires, realocada para a presidência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), agência de fomento à pesquisa do MEC.

Alexandre é graduado em Ciências Sociais e atua como professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele também já foi pró-reitor da instituição e trabalhava como diretor de Políticas e Programa de Educação Superior do Ministério da Educação desde 2023.

Conforme aliados de Santana, a troca na secretaria é consequência da mudança na presidência da Capes. Então presidente do órgão, Mercedes Bustamante foi demitida por Camilo depois do atual titular do MEC afirmar que a direção do órgão precisava melhorar.