Camilo na Educação tem melhor aprovação que ministros de Bolsonaro, diz pesquisa

Pesquisa Atlas divulgada nesta terça-feira, 6, mostra que a percepção sobre a qualidade da Educação pública é melhor no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022). A pesquisa perguntou: "Em comparação ao governo anterior do Jair Bolsonaro, o governo Lula vem demonstrando um desempenho melhor ou pior em uma das seguintes áreas?".

Para 51% dos entrevistados (veja gráficos abaixo da matéria), a gestão da pasta pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), supera as anteriores. O petista trabalha para tornar uma experiência nacional o caso cearense com a educação pública, principal vitrine do grupo político do qual ele faz parte, também liderado pelo senador Cid Gomes (PSB) e pelo governador Elmano de Freitas (PT).

