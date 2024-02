Camilo rebate Tasso sobre ter "características de coronel": "Vindo dele, parece piada"

Sobre os comentários do tucano à gestão do governador Elmano de Freitas, Camilo disse que "não era mais governador, não falaria sobre isso"

O ministro Camilo Santana (PT) comentou sobre a declaração do ex-governador e ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) de que o petista teria “todas as características de um coronel”. Ao ser questionado sobre a crítica durante o evento de filiação do senador Cid Gomes ao PSB, neste domingo, 4, Camilo riu.

“Vindo dele (Tasso), parece piada. Eu não sou mais governador. Só queria dizer que, para mim, isso parece piada”, afirmou, sem maiores alongamentos, mas sugerindo que o próprio tucano apresenta essas características.

As declarações de Tasso ocorreram na última sexta-feira, 2, durante o lançamento do novo pacote de investimentos da Prefeitura de Fortaleza. “Esse sistema que está montado aqui no Ceará está mais antigo e mais no sentido autoritário do que no tempo dos coronéis. Você vê uma montagem toda em cima de amigos, de correligionários, parentes, que tomam conta do Estado”, disse.