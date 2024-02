Sarto é alvo de protesto de professores na Câmara e promete proposta até amanhã

Professores da rede municipal de Fortaleza protestaram contra o prefeito José Sarto (PDT), nesta quinta-feira, 1º, na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). No momento em que o gestor subiu à tribuna, foram entoados gritos pedindo “respeito à saúde e à educação”. Em resposta, o prefeito anunciou uma nova reunião com os profissionais da educação, nesta sexta-feira, 2, quando será feita proposta salarial.

“Antes de saudar a mesa, quero tranquilizar os professores e professoras de Fortaleza. Teremos uma reunião amanhã. Tivemos uma reunião na segunda-feira, já pré agendamos outra para sexta-feira. Vamos avançar”, disse na tribuna.

Os professores entraram em paralisação na segunda-feira, 29, pedindo um reajuste salarial de 10,09%. Mais cedo, na Câmara, Sarto alegou que esteve reunido com pastas da Prefeitura para discutir as reivindicações.

“Estive reunido com diversas secretarias, para não exceder nem cometer equívocos. Creio que vamos chegar a um acordo, conversando com o Sindiute, conversando com a categoria”, afirmou.



Os protestos seguiram com gritos de “professores na rua, Sarto a culpa é sua”, além de vaias, toda vez que o nome do prefeito era citado. Em resposta, o gestor pediu uma “aula de educação”. “Eu entendo o clima, mas nos deem uma aula de educação, professores”, disse.



Houve confusão envolvendo a vereadora Enfermeira Ana Paula. A sessão chegou a ser suspensa, mas foi retomada. As galerias, onde estavam os professores foram esvaziadas.

Com informações da repórter Thays Maria Salles