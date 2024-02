Após confusão, Gardel Rolim diz que Câmara terá novas regras para manifestantes

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim (PDT) afirmou, nesta quinta-feira, 1º, que a casa legislativa irá estabelecer novas regras para receber manifestantes. Declaração ocorreu após um cenário de confusão e agressão no plenário da Câmara, que contava com a presença de representantes dos professores da rede municipal de Fortaleza, atualmente de greve, pedindo reajuste salarial à Prefeitura de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Queria lamentar e me desculpar com o cidadão de Fortaleza, que acompanhou um dos maiores constrangimentos que vivi nesta Casa. Sempre um lugar de receber os servidores, sempre com muito respeito. Entretanto, de hoje por diante deveremos estabelecer um padrão uma regra para recebê-los aqui desde que não ofenda nem desrerspeite nenhum colega vereador nem o parlamento", disse o presidente.