Suplente agredido em confusão na Câmara vira "herói" em ato com Sarto

O suplente de vereador Juninho (União), um dos protagonistas de confusão registrada na última quinta-feira, 1º, na Câmara Municipal de Fortaleza, acabou sendo ganhando destaque durante evento com o prefeito José Sarto (PDT) na última sexta-feira, 2.

Presente no palco do ato, que oficializava o anúncio de um pacote de investimentos da Prefeitura em toda a cidade, Juninho foi parado por diversas pessoas, que aproveitavam a deixa para tirar fotos com o parlamentar, que atualmente não exerce mandato na Câmara.

No local, estavam presentes também diversas pessoas com faixas com fotos do suplente, que tem base eleitoral nos bairros Jardim Iracema e Padre Andrade e chegou a assumir mandato em abril do ano passado, por licença do vereador Marcelo Lemos (União).