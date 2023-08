"Sumiço": prefeito de Limoeiro do Norte deverá tirar licença, mas ainda não há data

Lucena é esperado em audiência no Ministério Público (MPCE) na próxima terça-feira, 8, para esclarecer sobre sua ausência no município

Há a expectativa para que, em breve, haja uma mudança no comando da prefeitura de Limoeiro do Norte. Isso porque, segundo a vice-prefeita Dilmara Amaral (PDT), o prefeito José Maria Lucena (PT) deverá entrar com o processo de licenciamento pelo prazo de 120 dias, quatro meses. Os detalhes da transição ainda não foram informados a ela. Ele foi alvo de críticas após suposto "sumiço" da prefeitura.

Ela, que é rompida com o prefeito e afirma não ter contato com ele, avalia ser ruim a divisão política na cidade.“Um município politicamente dividido gera insegurança e preocupação para a população. No entanto, estou confiante de que, ao assumir a gestão, promoveremos um ambiente de unidade e diálogo, garantindo que todos os cidadãos tenham voz para expressar suas opiniões e debater democraticamente as demandas e ações da administração municipal”, afirma.

Em contato com a assessoria da prefeitura, no entanto, foi informado que de forma oficial não há nenhuma definição sobre a possível mudança. Foi ressaltado que nesta quinta-feira, 3, houve uma sessão da Câmara Municipal e o tema não foi pautado na Casa.

“A gestão continua trabalhando normalmente com secretários municipais e serviços à população, inclusive com destaques na Educação no Spaece e outras ações e na Saúde”, afirma em nota. A gestão reforça também que o município vai ganhar uma Casa da Mulher Brasileira, fruto da articulação da deputada Juliana Lucena (PT), filha do prefeito José Maria Lucena e da senadora Augusta Brito (PT).

As duas compartilharam vídeo nas redes sociais em que anunciam a medida e projetam para o dia 21 de agosto a assinatura do termo de compromisso para a construção da estrutura. A deputada foi consultada, por meio de assessoria, sobre a situação no município, mas não houve retorno.

