Cid sobre eventual candidatura de Izolda em Sobral: "O céu é o limite"

O senador Cid Gomes (PSB) comentou o cenário político de Sobral, berço político da família Ferreira Gomes, e deixou em aberto a possibilidade da secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela (PSB), ser candidata do governismo no município. Cid e Izolda se filiaram ao PSB juntos, no domingo, 4, em evento em Fortaleza, onde também se filiaram 40 prefeitos cearenses.



Ao fim da cerimônia de filiação, Cid foi perguntado pela Rádio O POVO/CBN sobre eventual candidatura de Izolda à prefeitura de Sobral e deixou a possibilidade em aberto. “Homem, o céu é o limite. A pessoa para estar filiada (se candidatar) tem que ter domicílio (eleitoral) e filiação. Filiação ela tem e domicílio ela pode manter ou mudar. A Izolda é um grande quadro da política cearense”, resumiu o senador.

Sobral é governada atualmente pelo irmão de Cid, o prefeito Ivo Gomes (PSB), que está no segundo mandato e não pode disputar reeleição. O grupo cidista deverá articular internamente para definir o nome que concorrerá à sucessão na cidade, que segue simbolicamente importante para a família.