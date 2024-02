Filiação de Cid Gomes e Izolda torna PSB partido 'mais relevante' no Ceará, diz Carlos Siqueira

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse que a filiação do senador Cid Gomes (CE) e da ex-governadora do Ceará Izolda Cela, neste domingo, 4, pode transformar a sigla "na instituição partidária mais relevante" no Estado. Siqueira não estará no evento, por questões de saúde, mas enviou uma carta aos novos correligionários.

A Coluna do Estadão teve acesso ao texto no qual ele afirma estar "alegre" com a filiação de Cid e Izolda. "Tal cenário reforça a relevância do partido no contexto estadual, se é que não transforma o PSB na instituição partidária mais relevante no Ceará", escreveu.

Siqueira também elogia o trabalho do presidente do PSB no Ceará, Eudoro Santana, pai do ministro da Educação, Camilo Santana. "Gostaria de destacar o trabalho brilhante de articulação política estadual e junto a direção nacional que vem sendo realizado pelo respeitável e histórico membro de nosso partido, o presidente Eudoro Santana", destacou.