Cid: "Eu não teria aliança com o PT se não fosse a Luizianne"

Cid Gomes chega ao PSB após meses de muitos embates no PDT e negociações de bastidores. Luizianne atualmente disputa espaço internamente no PT para ser a candidata do partido à Prefeitura

O senador Cid Gomes, recém-filiado ao PSB na manhã deste domingo, 4, discursou em um auditório no Marina Park Hotel, em Fortaleza. Durante a fala, Cid lembrou dos laços com aliados políticos e citou a ex-prefeita de Fortaleza e uma das pré-candidaturas do PT ao Palácio do Bispo em 2024, Luizianne Lins.

Ele atribuiu à relação de ambos, quando ele era governador e Luizianne prefeita, a aliança que mantém com o PT ainda hoje no Estado. “Luizianne foi fundamental para minha primeira vitória como governador (do Ceará). Eu não teria aliança com o PT se não fosse a Luizianne”, disse o senador, lembrando que apoiou a petista na disputa em que Luizianne garantiu a reeleição, no primeiro turno, em 2008.

Depois, Cid comentou brevemente a relação de ambos, que sofreu um distanciamento com o passar dos anos, mas que recentemente voltou a ser pauta no noticiário. O assunto esteve em alta após a divulgação de uma fotografia de Cid e Luizianne juntos num aeroporto, com promessas de encontros futuros.