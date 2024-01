Grupo de 40 mulheres se filia ao PSB junto com Izolda neste domingo, diz Eudoro

"Izolda vai se filiar com um grupo de 40 mulheres. Nós vamos ter um ato de filiação conjunta de 40 mulheres em apoio à Izolda, à vinda dela. Isso é uma coisa simbólica. Vão se filiar 40 mulheres, de Fortaleza, do interior", disse o pai do ministro Camilo Santana .

A filiação do grupo feminino acontece no mesmo dia da migração do senador Cid Gomes e "um grupo numeroso" de prefeitos que saíram do PDT. Pelo menos 43 gestores de Executivo municipal migrarão para outras legendas. Nem todos, no entanto, devem ir para a sigla socialista tendo em vista contextos locais.



Izolda Cela

Hoje número dois do Ministério da Educação (MEC), Izolda estava sem partido desde 2022, quando saiu do PDT após Roberto Cláudio ser escolhido candidato da sigla ao Governo do Ceará. Atualmente, ela é cotada para disputar tanto em Sobral como em Caucaia. Na "Princesa do Norte", a ex-governadora foi ventilada como uma possibilidade por ser natural do município, com seu título inclusive sendo vinculado à cidade.

Na época em que deixou a legenda pedetista, Izolda pretendia concorrer à reeleição como governadora. Em disputada interna, o ex-prefeito de Fortaleza foi o escolhido. O resultado aprofundou o racha na sigla com o PT, que lançou candidatura própria.

Com a ida de Camilo para o MEC, Izolda foi convidada para ser secretária-executiva na pasta, reproduzindo a dobradinha que aconteceu na gestão estadual por anos.

