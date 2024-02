Cid, Izolda e prefeitos cearenses se filiam ao PSB neste domingo, 4; assista ao vivo

CID GOMES e Izolda Cela ao votarem em Sobral em 2022; Ambos se filiam ao PSB neste domingo, 4 de fevereiro de 2024 Crédito: Samuel Carvalho, especial para O POVO

O senador Cid Gomes, a secretária-executiva do Ministério da Educação e ex-governadora do Ceará, Izolda Cela, e dezenas de prefeitos cearenses se filiam, na manhã deste domingo, 4, ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). O evento ocorre em Fortaleza. "A filiação do companheiro Cid, da Izolda e dos mais de 40 prefeitos, além dos que já estão no PSB transforma o partido, num primeiro momento, na sigla com maior número de prefeitos", diz o presidente do partido no Ceará, Eudoro Santana, pai do ministro da Educação Camilo Santana (PT). "Em seguida virão deputados, nós esperamos, depois da resolução de questões jurídicas." Sobre pretensões para 2024 em Fortaleza, ao ser questionado se o PSB pleiteará a vice na chapa do PT, Eudoro jogou o assunto para depois. "Isso é outra etapa. Depois é conversar. O certo é que estaremos todos juntos. Nosso objetivo maior, é fortalecer (o arco de alianças)", conclui.