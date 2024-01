Deputados federais aguardarão janela partidária para sair do PDT, diz Bismarck

Deputados estaduais aguardam resposta da Justiça. Migração dependerá de clima no PDT e cumprimento de acordos no PSB

Neste primeiro momento, os deputados do PDT não devem migrar junto com o senador Cid Gomes ao PSB. O ato de filiação do ex-governador e de um grupo numeroso de prefeitos ex-pedetistas acontece no próximo domingo, dia 4, às 9 horas, no Centro de Fortaleza.

Segundo ele, tudo dependerá do clima de relacionamento dentro do PDT. "Porque a gente se elegeu foi para ficar no mandato. Já houve aquele negócio que não respeitaram a gente, chamaram a gente de descartáveis, não respeitaram o interesse da maioria. Então, assim, já houve esse episódio que é muito grave, né? Uma perseguição do partido. Vamos ver como é que o partido vai se comportar com os deputados federais; se vão começar esse ano perseguindo a gente, tirando das comissões, demitindo de cargos".

No entanto, Bismarck explica que "a princípio, os deputados estão dentro do PDT conforme foram eleitos". Questionado sobre a situação dos deputados estaduais, o parlamentar disse preferir "não responder em nome de ninguém", mas entende como "quase que certa" a ida do grupo para o PSB, junto com Cid.

"Quando eles tiverem essa segurança jurídica, aí eu imagino que eles vão migrar de partido, vão ver para qual partido migrarão e que, muito provavelmente, seguirão todos eles, quase como certo, ao destino de Cid. Eu boto isso como uma coisa resolvida, mas não quero bater o martelo".

Além disso, ele analisa que os pedetistas da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) apenas escolherão um rumo após resposta positiva da Justiça. "Os estaduais vão analisar também na hora que receberem o reconhecimento das cartas [de anuência] pela Justiça".

E seguiu: "Se eles receberam o reconhecimento da Justiça, eu imagino que eles devam sair. Dando todo o relacionamento bem, dando tudo certo com o PSB; não havendo sobressalto; o presidente nacional do PSB cumprindo os acordos que foram feitos, então, o destino natural deles é o PSB", avaliou Bismarck em conversa com O POVO.



