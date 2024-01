Eudoro diz que tendência é Cid Gomes sucedê-lo na presidência do PSB Ceará

O presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, afirmou que há uma tendência para que o senador Cid Gomes (de saída do PDT) seja o sucessor dele no comando estadual do partido. A declaração foi feita em entrevista ao O POVO nesta quarta-feira, 31.

O senador se filiará à legenda socialista no próximo domingo, 4, em evento realizado no Centro de Fortaleza, às 9 horas. Junto a ele, um número ainda incerto de prefeitos que estão de saída do PDT também migrarão para o PSB.

O grupo alinhado a Cid é aliado do PT no Estado, na figura do governador Elmano de Freitas e do ministro da Educação, Camilo Santana. A ex-governadora do Ceará Izolda Cela também foi confirmada por Eudoro como um dos nomes que chegarão na legenda no evento.

Questionado sobre a recepção do grupo, Eudoro afirmou que o primeiro passo será realizar um diálogo para definir os rumos partidários. “Primeiro, vamos organizar o partido em nível municipal. Fazer os diretórios municipais. Em seguida, vamos fazer o diretório estadual”.