Izolda se filiará ao PSB com Cid Gomes em megaevento no domingo

A ex-governadora Izolda Cela, hoje sem partido, irá se filiar ao PSB no domingo, 4, no mesmo evento que irá receber o senador Cid Gomes e outros prefeitos ligados a ele. Hoje número dois do Ministério da Educação, ela estava sem partido desde 2022 quando saiu do PDT pouco após Roberto Cláudio ser escolhido como candidato da sigla ao Governo do Ceará.

A informação tinha sido confirmada por políticos nos bastidores e foi reinterada pelo presidente do PSB no Ceará, Eudoro Santana. No mesmo dia de sua filiação, desembarcam na sigla Cid e"grupo numeroso de prefeitos" o que deve alavancar a sigla como uma das maiores do Estado.

Na época em que deixou o PDT, o nome dela era defendido para ser a sucessora de Camilo Santana (PT) como governadora, sendo apoiada por nomes do PDT e do PT. Em disputada interna, o ex-prefeito de Fortaleza acabou sendo o escolhido o que aprofundou o racha na sigla e com o PT que lançou candidatura fora da aliança histórica. Izolda deixou a sigla, Elmano de Freitas (PT) foi escolhido candidato e recebeu apoio de diversos prefeitos que se desfilaram do partido para apoiar a candidatura petista. Elmano venceu em primeiro turno.