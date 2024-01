Presidente do PDT diz que contas da sede do partido estavam atrasadas: "Tudo foi cortado"

FORTALEZA, CEARÁ, 15-01-2024: Flávio Torres, presidente do PDT Ceará, no Jogo Político. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Em entrevista ao podcast Jogo Político, do O POVO, o ex-senador e presidente da comissão provisória do PDT cearense, Flávio Torres, afirmou que a agremiação está 'mal das pernas' no aspecto financeiro. Na entrevista concedida nessa segunda-feira, 16, Torres descreveu que, ao chegar no PDT na última sexta-feira, encontrou o portão do partido trancado. Estranhou o fato e ligou para uma funcionária da legenda, perguntando onde todos estavam. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Não, professor, não tem condição de estar aí, não, está todo mundo em casa, não tem internet, o aluguel está atrasado três meses, os funcionários estão atrasados três meses", narrou Flávio sobre o que teria escutado da funcionária.

Play