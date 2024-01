Conin sinaliza eventual aliança entre o PT e PDT no interior do Estado

A declaração surge após o líder do PT na Câmara, José Guimarães, sinalizar que ambas as legendas poderiam estar no mesmo palanque em alguns municípios do Estado nas eleições municipais de 2024

O presidente estadual do PT, Antonio Alves Filho, Conin, afirmou que a legenda respeita o momento delicado que o PDT, partido do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), tem enfrentado nos últimos meses e sinalizou que “nada impede” que haja discussões entre as duas legendas para firmar parcerias no interior do Estado do Ceará, visando as eleições municipais de 2024.

“É natural que o PDT queira manter a candidatura deles aqui, já que eles governam a cidade, nós não temos compromisso com esse projeto em Fortaleza, eles sabem disso, vamos ter candidatura em Fortaleza, mas nada impede que a gente converse pontualmente no estado inteiro onde não tem proibição de aliança com o PDT”, elencou.

“Havendo conveniência para os dois partidos, num ou no outro município, não vamos ser nós que vamos tirar, aqui do PT, nenhuma resolução proibindo impedindo a aliança do PT com PDT no estado não”, concluiu Conin.