Cid Gomes pede demissão de cargo de analista na Assembleia Legislativa após 40 anos

O senador Cid Gomes (PDT) foi exonerado do cargo de analista legislativo da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), após 40 anos ocupando o posto. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na última sexta-feira, 19. (página 66,Leia na íntegra).

De acordo com o documento, a exoneração foi um pedido de Cid feito à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

“A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo nº 00056/2024, protocolado em 04 de janeiro de 2024. Resolve exonerar, a pedido, o servidor Cid Ferreira Gomes, Analista Legislativo”, consta no documento.