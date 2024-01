Caso Marielle: Gleisi diz que processará Nikolas por associar Brazão ao PT

Presidente do PT garante que Brazão tem relação com ex-presidente Jair Bolsonaro. Lulistas e bolsonaristas trocam acusações desde que o ex-deputado apareceu como suspeito em delação premiada do atirador do crime, Ronnie Lessa

"A turma do Bolsonaro nem esperou a Justiça validar a delação do assassino de Marielle e Anderson pra espalhar mentiras contra o PT. É nojenta a fake news do bolsonarista Nikolas e ele terá de responder por mais este crime", escreveu Hoffmann em publicação no X , antigo Twitter, nessa terça-feira, 24.

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, afirmou que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) espalhou notícia falsa ao associar à sigla petista o ex-deputado estadual Domingos Brazão , apontado como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes. Além disso, a dirigente alegou que o bolsonarista "terá de responder" pelo crime.

Brazão foi apontado como mandante do crime em deleção premiada do atirador Ronnie Lessa. A colaboração, no entanto, ainda será homologada no Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

LEIA TAMBÉM | Saiba quem são os apontados como envolvidos no caso Marielle Franco

Na mesma data, o parlamentar teceu diversas críticas ao PT, relacionando o ex-deputado ao partido. Em uma das publicações, também feita na plataforma, Nikolas afirmou que o suposto mandante dos crimes ingressou no Tribunal de Contas do Estado com votos da sigla petista na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

"Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle Franco, delata Domingos Brazão como um dos mandantes do atentado a ex-vereadora. E foi aprovado pra ir pro TCE do Rio com votos do PT na Alerj", apontou. O texto é acompanhado de uma foto de Brazão com adesivo de campanha da então candidata à Presidência da República Dilma Rousseff (PT).