O POVO News: Brazão é apontado por Lessa como mandante da morte de Marielle

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a declaração de Domingos Brazão, político do Rio de Janeiro, sobre o caso Marielle. Após ser mencionado na delação premiada de Ronnie Lessa à Polícia Federal, Brazão afirmou, durante entrevista ao site Metrópoles: "Não mandei matar Marielle, a PF está me fazendo sangrar".

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta . Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a delação premiada de Ronnie Lessa, autor dos disparos contra Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018 .

A edição comenta as atualizações sobre o naufrágio na Bahia. Nesta terça-feira, 23, a Marinha informou ter encontrado as duas últimas vítimas do naufrágio que ocorreu no domingo (21) com a embarcação Gostosão FF, que fazia transporte irregular de passageiros na Baía de Todos-os-Santos. O número de mortos subiu para oito pessoas.



No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o veto presidencial ao texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Ao sancionar a LDO, Lula vetou a imposição de um cronograma para o pagamento de emendas parlamentares. Para comentar sobre, o O POVO News recebe o relator da LDO, deputado Danilo Forte (União-CE).

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO