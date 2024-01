Saiba quem são os apontados como envolvidos no caso Marielle Franco

Ronnie Lessa, Élcio de Queiroz, Maxwell Simôes Corrêa e Domingos Brazão são apontados como envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes Crédito: Reprodução, Reprodução/Tribunal de Justiça, Reprodução e Reprodução/Twitter @domingosbrazao

Em delação premiada, Ronnie Lessa apontou o ex-deputado Domingos Brazão como um dos mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. A informação do Intercept Brasil foi divulgada nesta terça-feira, 23. Mais informações ao vivo: Lessa é um ex-policial militar acusado de matar a vereadora do Rio de Janeiro e o seu motorista. Além dele e de Brazão, outros nomes surgem em delações premiadas como envolvidos no crime ocorrido em março de 2018, que terá um "resposta final no primeiro trimestre" de 2024, conforme previu o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

