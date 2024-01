Caso Marielle: quem é Domingos Brazão, possível mandante do crime

Domingos Brazão, ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ Twitter @domingosbrazao

O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Domingos Brazão foi apontado como mandante do assassinato de Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes, em 2018. A declaração foi feita em delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa. Brazão, 58, foi deputado estadual do Rio de Janeiro durante cinco mandatos consecutivos e atuou como conselheiro do TCE- RJ. Ele já havia sido citado no caso Marielle, acusado de interferir nas investigações.

Caso Marielle: quem é Domingos Brazão Domingos Inácio Brandão nasceu em 07 de Março de 1965, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Filiado ao MDB, elegeu-se vereador do Rio, pela primeira vez, em 1996.

Nas eleições seguintes, ele se candidatou como deputado estadual do Rio de Janeiro, sendo eleito com 27.287 votos. Em 2002 e 2006 ele foi reeleito para o cargo. Nas eleições de 2010, Domingos foi eleito novamente, e permaneceu no cargo até 2015. Em abril de 2015, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o elegeu para ser um dos sete conselheiros vitalícios. Leia mais: Caso Marielle teve mais 5 mortes após vereadora e motorista e nenhuma solucionada Domingos Brazão tem trajetória polêmica

Em 2004, quando era deputado estadual, uma gravação indicou o envolvimento de Brazão e do ex-deputado Alessandro Calazans com a máfia dos combustíveis. O caso envolvia licenças ambientais da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema) para funcionamento de postos de gasolina. Já em 2014, a radialista e então deputada estadual Cidinha Campos processou Domingos Brazão por ameaça. Em discussão entre os dois, Brazão teria dito que "já matou vagabundo, mas vagabunda ainda não", fazendo referência à deputada. Domingos foi afastado do TCE após ser preso em 2017, suspeito de fraude e corrupção no tribunal, como parte da Operação Quinto do Ouro, um dos desdobramentos da Operação Lava-Jato no Rio.

